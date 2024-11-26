شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يختتم فعالياته التوعوية فوق جبال القوقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته التوعوية والتثقيفية في بلدة غازي غموق فوق جبال القوقاز، في ضوء خطة وزارة الأوقاف وجهود الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مستهدفًا تعزيز التواصل مع الشعوب وتقديم رسالة الإسلام السمحة.

جاءت هذه الفعاليات ضمن زيارة الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، للمشاركة في المؤتمر الدولي "آليات تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وتعزيزها" في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، محاج قلعة.

بدأت الزيارة بجولة في بلدة غازي غموق، مسقط رأس العلامة علي الغموقي الداغستاني، مؤلف "شرح مختصر العقائد"، وله شرح المختصر الكبير الذى ألفه الشيخ عبدالله الشرقاوى شيخ الأزهر حيث التقى بسكان البلدة البالغ عددهم ثلاثة آلاف نسمة.

شارك المجلس في احتفالية "يوم الوالدة" التي عُقدت في المكتبة العامة، حيث تم توزيع مطبوعات المجلس الورقية والإلكترونية على الحاضرين، وتقديمها لكبار الأئمة وحاكم البلدة.

زار الوفد مسجد البلدة الذي يعود تاريخه إلى عصر الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، حيث تم العثور على لوحات حجرية تعكس عمق الأدب الصوفي، منقوش عليها عبارات "يا الله" و "يا رسول الله"، مما يشير إلى مكانة التوسل في التراث الديني المحلي.

شهد المسجد جلسة علمية تضمنت توزيع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتعريف الحضور بجهوده التوعوية.

استكمل الوفد جولته بزيارة قبر محمد اليمني، الذي يعود نسبه إلى الإمام الحسين، والذي جاء من مصر إلى القوقاز في القرن التاسع الهجري لنشر الإسلام وتعزيز الفهم الصحيح له.

ويُعتبر قبره شاهدًا على تاريخ انتقال الإسلام عبر العصور، حيث قاد ألف أسرة عربية واستقر في هذه المنطقة قبل أن يتوفى بالطاعون عام 854 هجرية.

اختتمت الفعاليات بالتأكيد على دور المجلس في بناء جسور التواصل الثقافي والديني مع الشعوب، انطلاقًا من رؤية تسعى لتعزيز القيم الروحية المشتركة، ما يعكس التزام المجلس برسالته الحضارية في نشر التوعية الدينية وتعميق الفهم المشترك بين الثقافات.