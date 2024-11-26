هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد أحمد خالد صالح برسالة مليئة بالحب

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح برسالة مليئة بالمشاعر الدافئة.

وشاركت هنادي متابعيها صورة تجمعها بزوجها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات، وعلّقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، صديقي المفضل، وشقيقي، وابني، وشريكي، ومنطقة الأمان بالنسبة لي. أنت أكبر سبب لسعادتي في الحياة".

تأتي هذه التهنئة المميزة من هنادي بعد فترة تألقت فيها بأدوارها الفنية، حيث كشفت خلال حضورها فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي عن جانبها الكوميدي الذي لفت الأنظار في مسلسل "مكتوب عليا".

الثنائي الفني هنادي وأحمد يواصلان جذب اهتمام الجمهور بصداقتهما وحبهما الذي ينعكس في حياتهما الشخصية والمهنية.

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