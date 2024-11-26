الامارات | هذا ما يحدث للجسم عند عدم شرب الماء بشكل كافي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا شكّ أنّ الماء شريان الحياة، ويحتاج الجسم لكميات وفيرة منه يومياً للحفاظ على وظائفه الحيوية ورطوبته، ومع ذلك، يُهمل البعض شرب الماء بكميات كافية، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأوضح أطباء أمراض القلب والأوعية الدموية أن الامتناع عن شرب الماء لساعات طويلة يُعَد عادة سيئة قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها أمراض الكلى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن قلة شرب الماء تجعل الكلى عاجزة عن التخلص من الفضلات، مثل "البولينا" وبعض الأملاح، ما يعرضها للتلف.

وأشار الدكتور أسامة إلى أن الجسم يحتاج يوميًّا من 3 إلى 4 لترات من الماء والسوائل لضمان أداء الكلى لوظائفها بكفاءة، مؤكدًا أنّ نقص الماء في الجسم يؤدي تدريجيًّا إلى ضعف أداء الكلى، ما قد يُفاقم المشكلات الصحية.

أضرار قلة شرب الماء

1- الجفاف.

2- الإمساك.

3- مشكلات هضمية.

4- مشكلات في الأعصاب.

5- انخفاض ضغط الدم.

6- الدوخة والصداع.

وينصح الخبراء بتناول كميات كافية من الماء يوميًّا، خاصة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على صحة الجسم وضمان عمل الأجهزة الحيوية بكفاءة.