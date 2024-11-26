الامارات | 3 فوائد مذهلة لشرب شاي الماتشا- وهؤلاء ممنوعون منه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاي الماتشا من المشروبات الساخنة المحببة لدى العديد من الأشخاص، ولكن، هل تساءلت يوما عن فوائده الغذائية التي يقدمها لصحة الجسم؟

تحسين جودة النوم

مادة إل-ثيانين الموجودة في الماتشا تُسهم في تحسين جودة النوم وتقليل الاضطرابات النومية، بالإضافة إلى ذلك، وزيادة التركيز، وفقا لموقع "Surrey Live".

تحسين الحالة المزاجية وزيادة الطاقة

شرب كوب من هذا الشاي أيضا يحفز إنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالمتعة والحافز، والسيروتونين، الذي يساعد على تنظيم المزاج ويقلل من الشعور بالقلق.

هذه الزيادة في إنتاج الناقلات العصبية تعمل على رفع مستوى الطاقة وتقليل الشعور بالنعاس، ما يجعلك تشعر باليقظة والانتباه طوال اليوم.

حرق الدهون وتعزيز عملية الأيض

بفضل محتواه العالي من المضادات الأكسدة، مثل الكلوروفيل والكيتشين، يعتبر الماتشا حارقا للدهون طبيعيا، حيث يؤدي إلى تسريع عملية الأيض، وزيادة قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

غير صحى لمرضى القلب والكلى

بالرغم من احتوائه على نسبة عالية من الألياف، وفيتامين C، والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلب أو الكلى أو قرحة المعدة استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

كيفية تحضير شاي الماتشا؟

لتحضير شاي الماتشا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الماتشا إلى وعاء.

اسكب بضع قطرات من الماء الدافئ (ليس المغلي)، واخلط جيدا حتى يتكون خليط.

ثم أضف الماء الساخن إلى الكوب، مع تقليب هذا المزيج جيدا.

وبذلك يصبح جاهزا ويمكنك تناوله.