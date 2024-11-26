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الامارات | تحطم طائرة في كوستاريكا

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سان خوسيه وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة في كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تحطمت طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص جنوب شرق سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، أمس “الاثنين”، ولم يعرف حالة من كانوا على متنها.

وقالت السلطات المعنية بالطيران المدني في كوستاريكا، إن الطائرة من طراز "سيسنا 206 ستيشن إير" تحطمت قرب جبل بيكو بلانكو أمس "الاثنين"، وتمكن مسؤولو البحث والإنقاذ من العثور على حطام الطائرة على سفح الجبل، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن حالة الركاب أو هوياتهم.

وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة تورتوجويرو على الساحل الشمالي الكاريبي لكوستاريكا، متجهة إلى سان خوسيه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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