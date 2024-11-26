الامارات | محمد بن راشد يصل إلى مقر انعقاد منتدى المرأة العالمي دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصل إلى مقر انعقاد منتدى المرأة العالمي دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مقر انعقاد منتدى المرأة العالمي دبي 2024 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بحضور أكثر من 4000 مشارك ويقام في مدينة جميرا بدبي.
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