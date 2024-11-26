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الامارات | محمد بن راشد يصل إلى مقر انعقاد منتدى المرأة العالمي دبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،  إلى مقر انعقاد منتدى المرأة العالمي دبي 2024 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة  بحضور أكثر من 4000 مشارك ويقام في مدينة جميرا بدبي.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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