الأحساء وجهةٌ عائليةٌ تجمع بين المغامرة والترفيه والطبيعة المميزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُعدُّ الأحساء وجهةً عائليةً مميزةً تقدِّم تجارب متنوعة تجمع بين المغامرة والترفيه والطبيعة.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة الهايكينغ في جبل القارة، حيث يوفر الجبل بتضاريسه الفريدة وكهوفه الطبيعية أجواء مثيرة لمحبي المغامرة.

أما لمحبي الطبيعة، فبُحيرة الأصفر هي وجهة مثالية لهم، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة مثل التزلج على الرمال، والتصوير الفوتوغرافي وسط المناظر الخلابة، وقيادة السيارات فوق الكثبان الرملية.

مع غروب الشمس، تتحول البحيرة إلى مكان ساحر لقضاء أوقات عائلية مميزة واكتشاف جمال السماء المرصعة بالنجوم.

ومن التجارب الترفيهية التي تحفِّز العقل وتعمل على تعزيز التعاون بين أفراد العائلة، غرف الهروب في (سكيب روم)؛ التي تقدم تجارب ترفيهية ممتعة تعتمد على حلِّ الألغاز والعمل الجماعي للخروج من الغرفة خلال وقت محدد، عادةً 60 دقيقة.

يمكن للزوار الاستمتاع بعدد من الأنشطة المشوقة مثل اختيار القصة المناسبة، وحل الألغاز، واختبار مهاراتهم تحت الضغط، وبالطبع التقاط الصور التذكارية.

كما يمكن للعائلة قضاء أوقات هادئة في مزرعة الورد؛ وهي وجهة مميزة للاستمتاع بجمال الطبيعة والتعرف إلى تقنيات زراعة الورود واستخلاص ماء الورد باستخدام الطرق التقليدية.

يمكن للزوار التجول بين الحقول المزهرة، مشاهدة عملية الإنتاج، وشراء منتجات محلية مثل الزيوت العطرية والصابون. كما تتيح المزرعة أجواءً هادئة وتجارب تفاعلية تناسب جميع الأعمار.

وتأتي الأحساء ضمن وجهات تقويم (شتاء السعودية 2024)، ويضم تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، سبع وجهات سياحية مميزة هي (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter