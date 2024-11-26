اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر غداً

0 نشر
أبوظبي وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  كشفت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر 2024 والتي من المقرر أن تصرف غداً الأربعاء تبلغ 803.536.358.33 درهم، بزيادة قدرها 54.484.166 درهما عن نوفمبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 749.052.192.81 درهم.
ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات لهذا الشهر 49.067 متقاعدا ومستحقا، بزيادة قدرها 1.681 مستفيدا عن نوفمبر من العام الماضي 2023 الذي كان بلغ فيه العدد 47.386 مستفيدا.
وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements