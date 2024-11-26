الامارات | "أمنية" تحقق أمنيات 53 طفلاً في رأس الخيمة بمناسبة عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، احتفالية مؤسسة "تحقيق أمنية" بالتعاون مع فريق البسمة التطوعي في رأس الخيمة، بعيد الاتحاد الثالث والخمسين بتحقيق أمنية 53 طفلا من ذوي الأمراض المزمنة من مختلف إمارات الدولة.

كما حضر احتفالية المؤسسة، التي أقيمت في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بالبريرات بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" ، الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة “تحقيق أمنية”، ورجل الأعمال فهد محمد الشيراوي رئيس مركز رأس الخيمة للاحتفالات وعدد من المسؤولين والشخصيات والمدعوين.

وكرم الشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي لدعمه المتواصل لبرامج "تحقيق أمنية".

وقام الشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بتحقيق أمنيات الـ53 طفلا وطفلة وتقديم الهدايا التقديرية لهم، مدخلين الفرحة والبهجة والسرور في نفوسهم.

من ناحيته أشاد عبدالرحمن نقي رئيس اللجنة الإعلامية فريق البسمة التطوعي خلال الاحتفالية ، بجهود الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" ما أسهم في ارتفاع أعداد من تم تكريمهم إلى أكثر من سبعة آلاف طفل خلال الأربعة عشر عاما منذ تأسيس "تحقيق أمنية" بالدولة لتشمل أبناء 77 جنسية مقيمة على أرض الخير "دولة الامارات".

من جهته توجه هاني الزبيدي، بالشكر والتقدير إلى كل المتطوعين الذين ساهموا في نجاح الاحتفال وإبراز أهميته، والمُشاركة في هذه الفعالية الوطنية الخيرية التي تبعث رسائل السعادة إلى قلوب الأطفال المرضى.

وأكد حرص المؤسسة الدائم على إشراك أفراد المجتمع في كافة فعالياتها ومبادراتها التي تحمل معها الأمل والتفاؤل إلى قلوب الجميع، وتعهد بمواصلة المؤسسة جهودها لإسعاد الأطفال مع عائلاتهم.