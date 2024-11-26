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تحطم طائرة قرب عاصمة كوستاريكا

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ابوظبي - سيف اليزيد -  تحطمت طائرة صغيرة تقل ستة أشخاص جنوب شرق العاصمة الكوستاريكية الاثنين، ولم يعرف على الفور حالة من كانوا على متنها.

وقالت السلطات المعنية بالطيران المدني في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى إن الطائرة من طراز "سيسنا 206 ستيشن إير" تحطمت قرب جبل بيكو بلانكو ظهر الاثنين.

وتمكن مسؤولو البحث والإنقاذ من العثور على حطام الطائرة على سفح الجبل، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن حالة الركاب أو هوياتهم.

وكانت الطائرة قد أقلعت من منطقة تورتوجويرو على الساحل الشمالي الكاريبي لكوستاريكا، وقال الصليب الأحمر الكوستاريكي إنه تم العثور على الطائرة حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وأن الفرق تحاول الوصول إليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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