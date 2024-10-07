شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عماني لـ "اليوم": النقل البري بين المملكة والسلطنة ساهم في زيادة السياحة البينية والان نبدء بالتفاصيل



وقال "إلى جانب الطريق البري تم فتح وجهات ورحلات مباشرة إلى صلالة بلغت في ذروتها 13 رحلة أسبوعية ما بين مدن المملكة ومدينة صلالة، فقد بلغ عدد الزوار الخليجين من 21 يونيو إلى 31 أغسطس 171.7 ألف سائح، وبلا شك أن المملكة العربية السعودية من المحركات الأساسية لنمو السياح الخليجين هذا العام إلى السلطنة". زوار السلطنة في 2023

تابع البوسعيدي أن عدد الزوار الخليجيين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 بلغ نحو 1.6 مليون زائر، بينما بلغ عدد الزوار السعوديين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 ما يقارب 103 آلاف زائر، في حين وصل عدد الزوار السعوديين حتى نهاية يوليو 2024م إلى 63,678 ألف زائر.

وبين البوسعيدي أن دول التأشيرة السياحية الموحدة

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة، بهدف تعزيز التعاون السياحي وتسهيل حركة الزوار بين هذه الدول، وتشجيع السياحة البينية، وتعزيز الاقتصاد السياحي، والتعاون الإقليمي، وجذب السياح الدوليين الذين يرغبون في زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلتهم، كما أن المؤشرات إيجابية تدل على قرب دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ خاصة بعد التصريحات المتعددة من دول مجلس التعاون باعتماد التأشيرة السياحية الموحدة فور اكتمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ. الدمام - شريف احمد - أوضح وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة العماني، عزان بن قاسم البوسعيدي لـ "اليوم" أن النقل البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ساهم في زيادة السياحة البينية ورفع نسبة الانشغال الفندقي، وسيكون هناك إحصاءات رسمية قريباً.وقال "إلى جانب الطريق البري تم فتح وجهات ورحلات مباشرة إلى صلالة بلغت في ذروتها 13 رحلة أسبوعية ما بين مدن المملكة ومدينة صلالة، فقد بلغ عدد الزوار الخليجين من 21 يونيو إلى 31 أغسطس 171.7 ألف سائح، وبلا شك أن المملكة العربية السعودية من المحركات الأساسية لنمو السياح الخليجين هذا العام إلى السلطنة".تابع البوسعيدي أن عدد الزوار الخليجيين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 بلغ نحو 1.6 مليون زائر، بينما بلغ عدد الزوار السعوديين الذين زاروا سلطنة عُمان في عام 2023 ما يقارب 103 آلاف زائر، في حين وصل عدد الزوار السعوديين حتى نهاية يوليو 2024م إلى 63,678 ألف زائر.وبين البوسعيدي أن دول مجلس التعاون الخليجي تكمل بعضها البعض في القطاع السياحي فعلى سبيل المثال سياحة المغامرات في عمان تنفرد فيه السلطنة العمانية مقارنة بأشقائها، وفي حال تم ترويج للمزايا المتنوعة لدول الخليج كحزمة واحدة بالتأكيد سنصل إلى سوق أكبر وسيقضي السائح مدة أطول في دول مجلس التعاون والذي سينعكس على الأثر الاقتصادي بشكل أكبر، وتتمتع دول الخليج بمزايا سياحية متنوعة فهناك السياحة التراثية والثقافية.جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة، بهدف تعزيز التعاون السياحي وتسهيل حركة الزوار بين هذه الدول، وتشجيع السياحة البينية، وتعزيز الاقتصاد السياحي، والتعاون الإقليمي، وجذب السياح الدوليين الذين يرغبون في زيارة أكثر من دولة خليجية خلال رحلتهم، كما أن المؤشرات إيجابية تدل على قرب دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ خاصة بعد التصريحات المتعددة من دول مجلس التعاون باعتماد التأشيرة السياحية الموحدة فور اكتمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.