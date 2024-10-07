أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن "غارة العدو الإسرائيلي مساء أمس على الجية أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد أربع نساء وإصابة سبعة عشر شخصا بجروح. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية ليوم أمس إلى 25 شهيدا و 96 جريحا نتيجة غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 4 شهيدات نساء في حصيلة نهائية لغارة العدو الإسرائيلي على الجية وارتفاع حصيلة أمس إلى 25 شهيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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