حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معالي جويدو كروسيتو، وزير دفاع الجمهورية الإيطالية.





وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «التقيت جيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، على متن سفينة أميريجو فيسبوتشي، وناقشنا خلال اللقاء العلاقات المزدهرة بين الإمارات وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم منظومة الأمن والسلام الإقليمي والدولي. كما قمنا بجولة للاطلاع على هذه السفينة العريقة».