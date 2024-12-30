أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، عن "تقديم مساعدة أمنية قدرها 2,5 مليار دولار الى أوكرانيا". وأوضح أن المساعدة تأتي "في وقت يسعى الشعب الأوكراني للدفاع عن استقلاله وحريته في مواجهة العدوان الروسي".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن أعلن عن حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 2,5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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