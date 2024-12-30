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بولندا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - في الأوّل من يناير، تتسلّم بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من المجر.
ومن المرتقب أن تضطلع وارسو خلال رئاستها الممتدّة على ستة أشهر بدور أكثر توفيقا للدفع بالملّفات الأوروبية، بدءاً بالدعم المقدّم إلى أوكرانيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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