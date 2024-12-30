عدد سكان العالم يتجاوز 8 مليارات نسمة في 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ عدد سكان العالم في عام 2024، نحو 8.156 مليار نسمة، بزيادة قدرها نحو 82 مليون نسمة عن العام الماضي (8.083 مليار نسمة)، حسبما أشارت تقديرات المؤسسة الألمانية لسكان العالم.

وتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في نوفمبر 2022م، وتتوقع الأمم المتحدة تجاوز مستوى 9 مليارات نسمة في عام 2037، فيما ترجح أن عدد سكان العالم قد يرتفع إلى 10 مليارات نسمة في النصف الثاني من القرن.

ووفقا للمؤسسة الألمانية، فإن عدد سكان العالم يتزايد باطراد، لكن هذه الزيادة أصبحت أبطأ بشكل متزايد، حيث يبلغ معدل الإنجاب للنساء على مستوى العالم حاليا 2ر2 طفل في المتوسط.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة في إفريقيا، حيث من المتوقع أن يتضاعف هناك في العقدين المقبلين.