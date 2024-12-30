395 محطة أمطار بشبكة الرصد الهيدرولوجي

بلغت محطات الأمطار ضمن شبكة الرصد الهيدرولوجي 395 محطة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد المحطات بـ82 محطة، تلتها منطقة عسير بـ66، ثم منطقة الرياض بـ50، والمدينة المنورة بـ48 محطة، وتساوت كل من تبوك وجازان بـ27 محطة بكل منهما، ثم منطقة القصيم بـ24 محطة، وحائل 20، والباحة 17، وجاءت بعدها الشرقية بـ15، ثم الجوف بـ10، تلتها الحدود الشمالية بـ5، ونجران 4.

محطات السيول

وفقا لتقرير وزارة البئية والمياه والزراعة لعام 2023، فقد بلغت محطات السدود ضمن شبكة الرصد الهيدرولوجي 14 محطة، منها 13 بمنطقة الرياض ومحطة واحدة بمنطقة القصيم، بينما سجل عدد محطات السيول 40 محطة تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ11 محطة، تلتها منطقة عسير بـ9 محطات، وتبوك 5، وكذلك جازان 5 محطات، والمدينة المنورة 3، ثم مناطق القصيم وحائل والباحة بمحطتين في كل منطقة، وأخيرا منطقة الرياض بمحطة واحدة. وبلغ إجمالي توزيع محطات شبكة الرصد الهدرولوجي للسيول 40 محطة تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ11 محطة.

الرصد الهيدرولوجي

أوضحت الوزارة أن شبكة الرصد الهيدرولوجي تلعب دورا أساسيا في إدارة موارد المياه في المملكة؛ فمن خلالها يتم تسجيل كميات الهاطل على الأحواض المائية خصوصا وقياس معدلات الجريان وكذلك مراقبة أثرها على المياه الجوفية المتجددة والسدود، وتلعب أجهزة الرصد على آبار المراقبة في منطقة الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة والمتمثلة في عمومها في منطقة الرف الرسوبي والذي يغطي ثلثي مساحة المملكة (شرق وشمال وجنوب) ويعول عليه في مصادر المياه للشرب وتحقيق الأمن الغذائي، فيما لعبت آبار المراقبة دورا أساسيا في سياسات المملكة لإدارة المياه الجوفية يبرز منها قرار تنظيم زراعة الأعلاف، والذي وفر 8 مليارات متر مكعب سنويا من المياه الجوفية غير المتجددة سنويا.

المحطات المناخية

75 محطة

الرياض

17

مكة المكرمة

12

عسير

10

الشرقية

6

المدينة المنورة

6

تبوك

5

جازان

4

الباحة

4

القصيم

3

نجران

3

الحدود الشمالية

2

الجوف

2

حائل

1