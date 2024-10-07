شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تغلق على مكاسب جماعية والان نبدء بالتفاصيل

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أخبار متعلقة «صافولا»: توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية.. 10 أكتوبر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين

الدمام - شريف احمد - حققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 28 مليار جنيه ليصل إلى 2.249 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 45.4 مليار جنيه.وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) مرتفعًا بنسبة 0.31% ليسجل 31819.16 نقطة.كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.18% ليصل إلى 7571.61 نقطة.وامتدت المكاسب لمؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ليربح 0.41% مسجلًا 10828.39 نقطة.