شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد :الإصلاح الاقتصادى حقق الأمن لمصر من خلال تحرير سعر الصرف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة يمنى الحماقى استاذ الإقتصاد بجامعه عين شمس ان الإصلاح الاقتصادي كان ركيزة أساسية لتحقيق الامن فى مصر من خلال تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية ،موضحة ان وجود سعرين لسعر الصرف كانت قاتلة للاقتصاد المصرى.

واكدت الحماقى ،ان استقرار العملة أدى إلى استقرار الاسعار وجذب الاستثمارات الاجنبيه وعى سبيل المثال صفقة راس الحكمة،مؤكدا ان وجود سعر صرف واحد تعد وسيلة جاذبة للاستثمار الاجنبى المباشر .

واضافت استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس ان الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف ساعد فى استقرار معدلات التضخم ،بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين من الخارج وارتفاع الاحتياطى من النقد الاجنبى وتوافر العمله الصعبة لدى البنوك .



وترى الحماقى آن لابد من المحافظة على نتايج الإصلاح الاقتصادى من خلال الادارة الجيدة لموارد النقد الأجنبي ،والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبي وخاصة من دول البريمييرليغ والاتحاد الأوروبي والصين التى تمثل لها مصر خلال هذه الفترة فرصة كبيرة لمواجه الحماية الجمركية التى ستفرضها إدارة ترامب ،بحالب التمكين الاقتصادي للفقراء والعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على التصدير لجلب عمله صعبة .



