شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا»: توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية.. 10 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة صافولا تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-04-07 الموافق 2024-10-10.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 592,427,433 ريال.
ونوهت بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص/المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الاسهم بواسطة مصرف الراجحي (البنك).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-04-07 الموافق 2024-10-10.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 592,427,433 ريال.
ونوهت بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص/المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الاسهم بواسطة مصرف الراجحي (البنك).