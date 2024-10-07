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حمدان بن محمد يقوم بزيارة رسمية لدولة الكويت غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - يغادر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، البلاد غداً على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية لدولة الكويت الشقيقة. 
تأتي الزيارة في إطار الروابط الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، ولبحث العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نموذجي في المجالات كافة، وسبل الارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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