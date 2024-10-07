في ذكرى طوفان الأقصى.. أبو عبيدة للشعوب العربية: هل تنتظرون هدم المسجد الأقصى للحراك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ألقى الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، كلمة له بمناسبة مرور عام على معركة "طوفان الأقصى"، قائلًا إن غزة لا تزال صامدة وقاهرة لعدوها.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن هذه المعركة جاءت كرد فعل على العدوان الخطير وغير المسبوق على الأقصى، والتوغل في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.

ووجه أبو عبيدة رسالة إلى الشعوب العربية قائلًا: "هل تنتظرون هدم المسجد الأقصى لكي تتحركوا"، ودعا أبو عبيدة جميع العلماء في الأمة الإسلامية للحراك ونصرة فلسطين ضد إسرائيل.

وأوضح أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية نفذت عملية كوماندوز تعتبر من الأكثر احترافية ونجاحًا في العصر الحديث، حيث وجهت ضربة استباقية للعدو بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة إلى مراحله النهائية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني أظهر صمودًا أسطوريًا رغم التحديات والخذلان من بعض الأنظمة. كما أشار إلى دور مسيرات اليمن والعراق في تكبيد العدو خسائر كبيرة، وإلى دعم جمهورية إيران الإسلامية للمقاومة من خلال توجيه ضربات الوعد الصادق.

وأضاف أن عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو، وتكبده خسائر اقتصادية كبيرة، وبيّن أن المقاومة أسقطت آلاف الجنود وأخرجت مئات الآليات العسكرية من الخدمة.

وفي ختام كلمته، شدد أبو عبيدة على أن الاغتيالات لن تنهي المقاومة، وأن الأرض الفلسطينية ستظل تنبت المقاومين جيلًا بعد جيل، كما أعرب عن تقديره للحراك الشعبي في اليمن والدعم من الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم.