«بحكم محكمة».. مانشستر سيتي ينتصر على رابطة الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتصاره في قضية الرعاية، ضمن القضايا التي تم التحقيق فيها مع بطل البريمرليج خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، واجه السيتي اتهامات بوجود 115 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف.

النادي الإنجليزي أعلن في بيان رسمي، فوزه القانوني على الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن قضية إتهام مانشستر سيتي بصفقات الرعاية الخاصة، بوصفها أنها غير قانونية.

وجاء في البيان: "قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة هيكليًا، وأن الدوري الإنجليزي كان غير عادل في كيفية تطبيق تلك القواعد على النادي في الممارسة العملية".

النادي الإنجليزي في بيانه، شكر أعضاء محكمة التحكيم الموقرين، على عملهم واعتباراتهم، وإلغاء قرارات الدوري الإنجليزي بشأن عمليتي رعاية ضمن القضية المتهم فيها مانشستر سيتي.

جدير بالذكر، أن هذه قضية من ضمن 115 أخرى يتم اتهام مانشستر سيتي فيها، ولا يزال الاستماع للنادي الإنجليزي من قبل المحكمة جاريًا.