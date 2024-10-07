رئيس الدولة: الشراكة تجسد خصوصية العلاقات بين الإمارات والأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (وام)

نوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بخصوصية العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن. وقال سموه عبر منصة «إكس» أمس: «سعدت بلقاء أخي جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان، حيث بحثنا مسار العلاقات الأخوية التاريخية بين الإمارات والأردن، وتبادلنا وجهات النظر حول مستجدات المنطقة، كما شهدنا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي تجسد خصوصية علاقاتهما وتدشن مرحلة جديدة من الشراكة التنموية النوعية بينهما بما يعود بالتنمية والازدهار على المنطقة وشعوبها كافة».

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد وصل أمس، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار السرب الملكي «ماركا»، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي زيارة سموه في إطار الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الجانبان لتعزيز العلاقات الأخوية، وبناء شراكات استراتيجية تلبي تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أكثر نماء وازدهاراً، بجانب الحرص المشترك على مواصلة التشاور الأخوي في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورافق سموه، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والمستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة الدولة في عمان، وعدد من كبار المسؤولين.