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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بمعاقبة شخص عربي بغرامة 5000 درهم ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين إلا بعد الحصول على إذن من المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ويستمر المنع لمدة سنتين من تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بتهمة تعاطي مادة مخدرة حصل عليها عن طريق مروج تواصل معه عبر تطبيق «واتس أب».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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