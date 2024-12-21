الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بمعاقبة شخص عربي بغرامة 5000 درهم ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة آخرين إلا بعد الحصول على إذن من المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ويستمر المنع لمدة سنتين من تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بتهمة تعاطي مادة مخدرة حصل عليها عن طريق مروج تواصل معه عبر تطبيق «واتس أب».

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