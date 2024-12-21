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الامارات | 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، أن الأربعاء المقبل، الذي يصادف الأول من يناير 2025، سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة.

ويأتي القرار بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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