الامارات | 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، أن الأربعاء المقبل، الذي يصادف الأول من يناير 2025، سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة.

ويأتي القرار بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.