الامارات | «بيئة أبوظبي» تنفذ مشروعاً لاستزراع لؤلؤ محار المياه العذبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن تنفيذ أول مشروع في المنطقة لاستزراع محار اللؤلؤ في المياه العذبة بمنطقة الفاية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي وريادتها في مجال الاستزراع المستدام لمحار اللؤلؤ، وضمن إطار سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي لدعم استدامة قطاع الاستزراع في الإمارة.

ويعد المشروع امتداداً لمركز لؤلؤ أبوظبي في المرفأ.

وسيخصص المشروع لاستزراع أنواع جديدة من المحار.

وقالت الأمين العام للهيئة، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إن «مركز لؤلؤ أبوظبي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط لاستزراع لؤلؤ محار المياه العذبة، ويهدف إلى دعم الدراسات والأبحاث في مجال الاستزراع المستدام للمحار ويعزز من ريادة الإمارة في تطوير التقنيات والقدرات الوطنية في هذا المجال»، مشيرة إلى أن الهيئة ركزت خلال السنوات الماضية على استزراع محار اللؤلؤ المحلي، ونجحت في اكتساب المعرفة والخبرة الضروريتين لإنتاج لؤلؤ بجودة عالية وبطرق مستدامة، الأمر الذي أهلنا لتوسيع نطاق عمليات الاستزراع التي يجريها المركز لتضم أنواعاً جديدة من المحار المنتِج للؤلؤ، مثل محار المياه العذبة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف محارة بحلول نهاية العام الجاري.

وأشارت الظاهري إلى تصميم المشروع الجديد مع وضع مبادئ الاستدامة في الاعتبار، حيث يستخدم المياه التي تصرفها من وحدات الاستزراع لأغراض الري، ما يخلق تأثيراً بيئياً إيجابياً ويعزز جهود الحفاظ على المياه والممارسات المستدامة، لافتة إلى أن المشروع يتضمن استزراع أنواع من المحار الصيني والهندي، وتنتج كل محارة ما بين 15 و20 لؤلؤة تتميز بأشكالها وأحجامها وألوانها المتنوعة.

الدكتورة شيخة الظاهري:

. المركز يدعم الدراسات والأبحاث في مجال الاستزراع المستدام للمحار.