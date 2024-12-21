مخزومي التقى بري: السير قدماً الى الأمام يستوجب منّا جميعاً النزول في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية

أشار النائب فؤاد مخزومي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى أن "اللقاء اليوم أولاً للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة ونأمل أن نكون أمام بداية لمرحلة جديدة نعيش فيها جميعاً مع بعضنا البعض في بلد هو للجميع".

ولفت مخزومي، الى أننا "هنأنا بري على العمل الجبار الذي أنجزه وهو وقف الحرب ، فاليوم أصبحنا بمرحلة جديدة تتطلب أن نبني البلد مع بعضنا البعض ونقفل ملف الماضي ونجرب كيف نمد أيدينا لبعضنا للسير قدماً الى الأمام وذلك يستوجب منا جميعاً النزول في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية كما قال بري يجب أن يكون الرئيس جامعاً يحظى بأكبر عدد من الاصوات".

وتمنى أن "كل المجلس النيابي يصوت لصالح هذا الشخص لأننا يجب أن نبني المرحلة القادمة ونقدم فيها صورة للعالم بأننا جميعا يداً واحدة".