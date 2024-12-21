"سبوتنيك": دوي انفجارات جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لأحد المواقع العسكرية السورية بريف دمشق

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاُ عن مصدر في سوريا، بأن "أصوات الانفجارت التي سمعت في العاصمة دمشق ومحيطها ناجمة عن استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لأحد المواقع العسكرية السورية بريف دمشق".

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