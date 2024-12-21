أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن إدانتها لـ"حادثة الدّهس الّتي وقعت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ في جمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص".
وتقدّمت في بيان، بالتّعازي من الحكومة والشّعب الألماني وأُسر الضّحايا، مبديةً استنكارها لـ"أشكال العنف والتّطرّف كافّة". وأكّدت "أهميّة تضامن وتعاون المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والعنف والتّطرّف في أشكاله كافّة، في جميع أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية دانت حادثة الدهس في ألمانيا: لتضامن وتعاون المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب والعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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