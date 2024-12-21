شولتس: لدينا 5 قتلى وأكثر من 80 جريحا في حادث الدهس بسوق عيد الميلاد

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه "لدينا 5 قتلى وأكثر من 80 جريحا في حادث الدهس بسوق عيد الميلاد"، لافتاً الى أن "هذا الحادث سيظل محفورا في ذاكرتنا لوقت طويل".
وأشار شولتس، الى أننا "نبحث في خلفية مرتكب الحادث ونوفر كافة الموارد للقيام بذلك".
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