بلدية بيت لحم: اقتصار فعاليات إحياء أعياد الميلاد لهذا العام على الصلوات والشعائر الدينية

أعلنت بلدية بيت لحم، عن "اقتصار فعاليات إحياء أعياد الميلاد لهذا العام على الصلوات والشعائر الدينية". هذا وأعلنت محافظة بيت لحم، أن "إلغاء الاحتفالات هو تأكيد على رفض الظلم في غزة وكل فلسطين والإبادة التي يتعرض لها القطاع".

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