المديرية العامة للدفاع المدني نشرت مهمات العناصر المنفذة اليوم

أعلنت عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات عن عملياتها "المنفذة منذ الساعة ٨،٠٠ من صباح اليوم الاثنين الواقع في ٧-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة:

قضاء عاليه:

إسعاف:

- انتشال جثمان شهيدة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة القماطية ونقلها الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.

ضاحية بيروت الجنوبية :

إسعاف واغاثة وإنقاذ:

- انتشال جثماني شهيدتين من تحت الانقاض في نزلة العامرية - حارة حريك ونقلهما الى مستشفى بعبدا الحكومي.

- استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل تحت الانقاض في برج البراجنة.

إطفاء :

- إخماد حريق شقتين بجوار مركز المعاينة الميكانيكية

- إخماد حريق شقة في محلة السانت تريز

قضاء صور:

- اخمادحريق منزل ودكان جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا وسحب جثامين اربعة شهداء من تحت الانقاض بالتعاون مع الهيئات المحلية.

إسعاف :

- نقل ٥ جرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون الى مستشفى جبل عامل.

- نقل مريض من مستشفى علاء الدين الى بلدته عبرا

خدمات عامة :

- تأمين مياه لمغسل الاموات في بلدة جويا لدفن (وديعة)

محافظة بعلبك:

إطفاء:

- منازل (عدد٥)

- أعشاب (عدد٣)

إغاثة وانقاذ :

- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني شامل جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قصرنبا وإنقاذ جريح وتقديم الاسعافات الأولية اللازمة له.

محافظة النبطية:

اغاثة وانقاذ: تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل لمرتين في مدينة النبطية جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة.

اطفاء: إخماد حريق شقة في الشرقية.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.