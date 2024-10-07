شيخ العقل ترأس اجتماعاً استثنائياً للهيئة العامة للمجلس المذهبي في شانيه: نؤكد على انتمائنا التوحيدي وتمسكنا التاريخي بالهوية العربية الإسلامية

عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعاً استثنائياً لها في بلدة سماحة شيخ العقل للطائفة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى برئاسته في شانيه، وبمشاركة الزعيم وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وسماحة الشيخ القاضي نعيم حسن ووزير التربية القاضي عباس الحلبي وعدد من النواب.

بعد النشيد الوطني افتتح الجلسة أمين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار، بكلمة أشار فيها إلى انعقاد المجلس "استثنائيًا خارج دار الطائفة في بيروت، ليكون في جبل التعايش والألفة والمحبة قلب لبنان الذي ما تعود أبناؤه إلا الترحيب بالضيوف، الحاضرين طوعاً او قسراً، وبلدة شانيه الأبية بلدة سماحة شيخ العقل عنوان المحبة والضيافة".

وألقى الشيخ كمال أبي المنى كلمة ترحيبية باسم اهالي شانيه، وقال: "الكلام اليوم ليس لنا بل لأصحاب القول والفعل والمتابعة، للذين يحملون على أكتافهم عبء هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان". أضاف: "مبارك مجلسكم الكريم واجتماعكم الموقر، في ظل ما نشهده من عدوان سافر ونزوح غير مسبوق. فما هي آفاق المرحلة وما هو المطلوب؟ هذا ما أنتم بصدده اليوم، بحضور قائد المسيرة وليد بك وسماحة شيخ العقل وأعضاء المجلس المذهبي الكرام والمشايخ الأفاضل. أما نحن فليس لنا إلا أن نؤكد على أن شانيه بجميع أهلها ترحب بكم الى جانب سماحة الشيخ، وتتمنى لكم التوفيق في ما تسعون اليه لصيانة الطائفة ووحدة الوطن، فأهلاً وسهلاً بالجميع".

وفي كلمة له، اشار شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الى انه من هذا المنطلَق التوحيديِّ، ومن واقعٍ تعيشُه البلادُ والمنطقةُ نتساءلُ: أين هي إرادةُ الخير في هذا العالَم؟ وأين هي الحكمة في مقاربة الأمور ومعالجة المشاكل؟ وأين هو الصبرُ والتحمُّل؟ لقد تمادى الشرُّ إلى أبعد الحدود وتضاعفت أدواتُه التدميرية والإجرامية، وغابت الحكمةُ من رؤوس الحكّام المتسلِّطين، وسيطر الغدرُ والإرهابُ، ولم تعدْ لغةُ العقل تتكلَّمُ في غالب الأحيان، وقد أُفسحَ في المجال أمامَ لغةِ البارود والنار، من غزّةَ المقتولةِ ظلماً، إلى جنوب لبنانَ المدمّرِ المهجّر، إلى سوريا المفكّكةِ أشلاءً، إلى العراقِ واليمن وليبيا والسودان وغيرِ مكان. وسط هذا الخضمّ من الدمِ والدمار والعدوان والحصار واقتتال الأخوة وغطرسة العدوّ، نتطلّع بعين المسؤولية والأمل إلى واقع الطائفة وواقعِ الوطن، واثقين بأنّنا قادرون بإيمانِنا الروحيّ، وبحفاظِنا على قيمِنا المعروفية، وبتماسكِنا الاجتماعي، وبعشقِنا لأرضِنا وتاريخِنا، وبوحدتِنا الداخلية والوطنية، قادرون على التحمُّلِ والصمودِ والمواجهة. وفي قلب هذا المشهد المؤثِّرِ وتلك الهمجية التي لم تتمكن دولُ العالَمُ من لجمِها، نقفُ وِقفةَ أهلِ العقل والحكمة، قيادةً سياسيَّة ورئاسةً دينيةً ومجلساً مذهبيّاً ومجتمَعاً معروفياً وطنياً عربيَّاً أصيلاً، نقفُ لنؤكِدَ أولاً على انتمائتا الروحيّ للمسلكِ التوحيديِّ العرفانيّ، ولتمسكنا التاريخي بالهوية العربية الإسلامية لطائفة الموحدين الدروز، ولتعلُّقنا الأخلاقي بالقيم الذاتية والاجتماعية المتوارَثة، ذلك الانتماء الروحي وتلك الهوية التاريخية وهذه القيم المعروفية هي التي تجمع الموحِّدين الدروز أينما كانوا، وهي هي التي تحفظُهم وتحميهم وتثبِّتُ وجودَهم الراسخَ وولاءهم الوطنيَّ الثابتَ وعيشَهمُ الواحدَ المشترَك. رسالتُنا الواضحة إلى أهلِنا الموحِّدين وإلى أبناءِ وطنِنا الموحَّدين، ألَّا تبخلوا على إخوانِكم المُصابين والمجروحين عميقاً بينما كانوا يزرعون أرضَهم ولاءً وحبَّاً وعطاءً، ويدافعون عنها بما لديهم من طاقةٍ وعنفوان، ويُستشهَدون من أجلِ قضيَّةٍ آمنوا بها وسرت في دمائهم. تعاملوا معهم بلطفٍ وإحساسٍ مرهَف، تحمَّلوا عبءَ الاستضافة برحابة صدرٍ ولا تَضيقوا ذَرعاً بمن ذاق لوعة النزوح، وتعاونوا مع القيِّمين على النظام والأمن لتصونوا بيوتَكم ولتحفظوا الأمنَ في قراكم وأحيائكم، ولتحافظوا على أملاكِكم إذ هي ليست للمساومة والتخّلي مهما كانت المُغرياتُ أو التحديات، وإذا كان لنا أن نوجِّهَ كلمةَ شكرٍ وتقدير في هذا المجال، فلكم وليد بك بالدرجة الأولى، وللقيادات الدرزية والوطنية التي تميَّزت بموقفِها التضامنيِّ المسؤول، وللهيئات الحزبية والأهلية المتابعة بجديّة، ولخلايا الأزمة والبلديات، على أمل تضاعف الدعم العربي والدولي للبنان، ووصول المساعدات لمستحقيها في كلِّ المواقع والمناطق".

أضاف: " وها نحن نلتقي اليوم في السابع من تشرين الأول، وعلى بعد عامٍ بالتحديد من "طوفان الأقصى" وما تسبَّب به من حربٍ لم تُبقِ ولم تَذَر، طوفانٍ لسنا هنا لمناقشة مدى صحته، ولكنّنا ندرك أنه عبَّر عن أسى واحتقانٍ ونفاذِ صبرٍ من تمادي العدوان والمماطلة في إهمال حقوق الشعب الفلسطيني، وما أعقب ذلك من حرب مساندةٍ كما أسمَوها، مساندةِ الأخ لأخيه، مما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حربٍ على لبنان تستهدفُ البشرَ والحجر وتدفغُ البلاد إلى حافّة الفوضى والانهيار الكامل. لقد آن الأوانُ ليقظةٍ دوليّة ولموقفٍ عربيٍّ موحَّد ولتضامنٍ داخليٍّ قويّ للضغط باتِّجاه فرض حلٍّ واقعيٍّ يُوقف إطلاقَ النار فوراً ونهائياً، ويدفع باتِّجاه تطبيق القرارات الدولية، وأوّلُها القرار 1701 كاملاً، ويؤكد على دعم الجيش اللبناني لتمكينه من حفظ الاستقرار العام ومن الانتشار الواسع في جنوب الليطاني، أملاً في إعادة الاعتبار لاتّفاق الهدنة وإحيائه من جديد. إنّنا، إذ نُثني على الحركة الإيجابية التي يقوم بها الزعيمُ القائدُ وليد جنبلاط، وننوِّه بما صدر عن لقاء عين التينه الذي جمعه بصاحبَي الدولة الرئيسين برّي وميقاتي، وما تبعه من زياراتٍ ولقاءاتٍ تؤكِّد الحرص الشديد على التضامن الوطني والحاجة إلى مشاركة جميع الأطراف السياسية والعائلات الروحية في صياغة برنامج خلاصٍ للوطن، وإلى موقفٍ لبنانيٍّ تاريخيٍّ موحَّدٍ يضعُ الأنانياتِ جانباً ويتجاوزُ الاختلافاتِ والمطالبَ الفئويّةَ الضيّقة للوصول إلى هذا الحلّ الواقعي الذي تبنَّاه لقاء عين التينة كمقدِّمة لتفاهمٍ وطنيٍّ واسعٍ حوله يُخرجُ لبنانَ من هذه المواجَهة المتصاعدة والمجهولةِ النتائج، ويدفعُ تلقائياً وفي أسرع وقتٍ ممكن إلى انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يُطمئن الجميع ويبدّد هواجسَهم ويرعى إعادةَ انتظام الدولة وإحياءَ مؤسساتها من أجل القيام بواجباتها تجاهَ المواطنين على كافة المستويات".

وتابع سماحته: "لذلك نقولُ في هذا اللقاء، وقد أطلقنا من قبلُ النداءَ تلوَ النداء: أيُّها اللبنانيُّون، أيُّها الوطنيُّون، الوقت ليس للمناكفات والتصعيد والتعقيد ومحاولة فرض الشروط من هنا وهناك… الوقت ليس لاتخاذ المواقفِ الفئوية والطائفية، ولا للاصطفافات المحورية وربط مصير الوطن بأي مصيرٍ آخر على امتداد المنطقة كلِّها... الوقت لتعزيز الثقة الداخلية، ثقتِنا بعضِنا ببعض، وثقتِنا بالدولةِ المسؤولة القادرة على تحصين شعبِها وتطوير مؤسساتِها... الوقت للتفاهم والتوافق والتلاقي، في العمق وليس سطحياً، لأنّ لبنان يواجهُ خطراً وجوديّاً، والكيانَ معرضٌ للتفكك والضَّياع، وأطماعَ العدوّ الغاصب ليس لها حدودٌ في الزمان وفي المكان... الوقت للتضامن والعودة الى الجذور، إلى التاريخ المشترك والعنفوان المشترك والعيش المشترك والارادة الوطنية القوية المشتركة... ولنا في عمقِنا العربيِّ وفي أصدقاء لبنانَ الكُثُر وأبنائه المنتشرين خيرُ داعمٍ وحاضن إذا نحن أحسنّا التفاهمَ في ما بيننا وتلاقينا على مصلحة البلاد والعِباد. فلنترحَّم على الشهداءِ، ولنصلِّ معاً لشفاء الجرحى وسلامة المصابين، ولنؤاسِ مَن فقد بيتَه وخسرَ مؤسستَه، ولنبادرْ إلى تلقُّف المبادرات الخيِّرة، فنتقدَّمَ خطواتٍ إلى الأمام، في ظلّ ما حصل من متغيِّراتٍ وما تعلَّمناه من دروسٍ وعِبر".

وختم: "أمَّا القضية المركزية التي تدور حولَها بقيةُ القضايا فهي القضية الفلسطينية التي ما زالت تنتظر الحلَّ العادلَ لتكونَ للفلسطينين دولتُهم السيّدةُ المستقلّة، فلا يحتاجُ هذا الشعبُ المقهورُ والمقاوم ولا تضطرُّ أجيالُه الصاعدة إلى طوفانٍ جديد، حلٍّ عادلٍ وشامل ترعاه الأممُ المتَّحدة وعواصمُ القرار والأشقَّاءُ العربُ، ليحلَّ السلامُ وتنتهي المأساة. أخيراً، أيُّها الأخوةُ الأعزَّاء، لن أُطيلَ أكثرَ ممّا أطلت، لكن لا بدَّ من التوجيه إلى أهمية دور المجلس المذهبي في هذه الظروف الاستثنائية، وعلى الأخصّ في الموضوع الاجتماعي، فالأزمة ربما تكونُ إلى اتّساع، ممّا يحتِّمُ الاتفاق على خطة عملٍ تتولّاها اللجنة الاجتماعية ونكون مَعنيُّون بها جميعُنا من خلال خليَّة أزمة في المجلس، مشكّلة من الأعضاء والموظفين، خليةٍ تتعاون مع خلية إدارة الأزمة في الجبل والمناطق لجهة تحديد أماكن الاستيعاب إذا ما حصل المزيد من النزوح، ومعالجة المشاكل وحلِّ الأزمات التي يمكن أن تستجدّ، بالإضافة إلى تلقِّي الدعم من الجهات المانحة، والاستفادة من خدمات الدولة، وتفعيل عمل مركز الرعاية الصحية في عاليه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومع المتطوعين المتعاونين. إنّه الوقتُ للعمل، وإنّه الوقتُ للدعم والزكاة ومساندة صنوق المجلس الخيري ليتمكّن من القيام بواجبِه، ولا شكَّ أننا جميعُنا مستعدّون، وكلٌّ في مجالِه وحيث يستطيع، وزراء ونواباً ورجالَ أعمالٍ وإداريين وحزبيين وقادةَ مجتمعٍ وعاملين، ولنا في المختارة المثلُ الأعلى في العطاء وتحمُّل المسؤولية، ولندرِكْ ونتيقَّنْ أننا "لسنا متروكين"، كما يردِّدُ دائماً شيخُنا الشيخ أبو صالح محمد العنداري ومشايخُنا الأجلَّاء، فلنُقرنِ الأملَ بالعمل، والدعاءَ بالإرادة، فهذه الأرضُ أرضُنا ولن نتخلّى عنها، وهذا الوطنُ وطنُنا جميعاً ولن نرضى بأن تُدمَّرَ صيغةُ التنوّع فيه، وطنُ الآباء والأجداد والأمجاد، من الماري وإبل السقي والفرديس جنوباً، إلى الشويفات وعرمون ساحلاً، إلى أعلى قمةٍ في جبل الباروك وجبل الشيخ، إلى كلِّ لبنان. حفظه اللهُ لنا ولأولادِنا وأحفادِنا من بعدِنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه".

وتخلل الاجتماع مداخلات عدة، ومنها مداخلة للنائب فراس حمدان باسمه وباسم النائب مارك ضو، قائلا:"من الجنوب المهجر والمدمر وفي ظل ​سياسة​ الأرض المحروقةوتهجير الجنوبيين من أراضيهم وفي ظل لحظة ت غييرالخرائط وسقوط الترتيبات التاريخية، سوف أتكلم بإيجاز فالأوضاع المأسوية التي نعيش لاتحتمل ترف الإنشاء".

اضاف:"نحن اليوم في هذا اللقاء من موقعنا الوطني، النيابي والسياسي، نمد اليد فوق الاختلافات الى كافة القوى السياسية والمجتمعية لترجمة التضامن الشعبي الى تضامن سياسي يجنب البلد تحديات ومآسي المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ويعطل المشروع الاسرائيلي الجهنمي ضد لبنان، فالمصلحة الوطنية تقول أن لا مصلحة لأحد بالتصلب ولا بالأوهام فالحاجة لوقف الحرب هي أولوية الأولويات بما يترتب على ذلك فصل المسار عن غزة وتطبيق ال 1701 كاملا وتعزيز الجيش في الجنوب وأن تكون الدولة من خلال المؤسسات الدستورية هي المرجعية الوحيدة في الدفاع والحماية عن كل اللبنانيين".

وتابع: "لا مكان للرهانات الخاطئة،شرقا او غربا، ان كنا قد تعلمنا شيئا من التاريخ والجغرافيا، لا رفاهية للتعطيل والمناكفات، فإستعادة الدولة ومؤسساتها تفضي بالتوجه فورا إلى المجلس النيابي لإنتخاب رئيس للجمهورية متبنيا نقاطا سياسية إصلاحية وتشكيل حكومة طوارئ لمواجهة مخاطر هذا العدوان".

وختم: "يحمي لبنان فقط ثلاثية ذهبية واحدة: صمود أهل الأرض، 2- تضامن المجتمعي مع النازحين، 3- تواضع كافة القوى السياسية وفك ارتباطها ورهانها على المحاور والساحات الخارجية لصالح المصلحة الوطنية. حمى الله أهل الجنوب، حمى الله لبنان".

كما كانت مداخلة لرئيس اللجنة الثقافية الشيخ وسام سليقة، وكذلك جرت عدة مداخلات رد عليها جنبلاط، مؤكدا على مواقفه في متن كلمته.

وبعد الاجتماع زار جنبلاط والنواب والشيخ حسن وعدد من الشخصيات والمشايخ دارة سماحة الشيخ ابي المنى المجاورة لمكان اللقاء.