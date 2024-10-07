شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: نصر أكتوبر سيظل يوما شاهدا على عظمة المصريين وقوة إرادتهم والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وكافة ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر.

وقال الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ذكرى انتصار حرب أكتوبر عام 1973 ستظل راسخة في نفوس المصريين والأمة العربية، مشيرًا إلى أن المصريين نجحوا في هذا اليوم تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر في 6 ساعات كما كان يردد الإسرائيليون على أنفسهم.

وأوضح الجبلاوي، أن السادس من أكتوبر سيظل يومًا شاهدًا على عظمة المصريين وقوة إرادتهم، كما ستظل درسًا عظيمًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أرض مصر، مشيدًا بعظمة العلاقة وقوة التلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة على مر التاريخ.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القوات المسلحة على مر التاريخ قدمت العديد من التضحيات للحفاظ على وحدة وسيادة الوطن، مؤكدًا أن مصر تخوض الآن معركة حقيقية من أجل التنمية و البناء للعبور للجمهورية الجديدة في ظل صراعات وتحديات كبرى في المنطقة والعالم أجمع.