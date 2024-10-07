شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مذابح إسرائيل الدموية لم يسجل التاريخ الإنسانى مثيلا فى بشاعتها والان مع تفاصيل الخبر

حمل حزب الجيل الديمقراطى، الولايات المتحدة الأمريكية المسئولية الكاملة عن المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة مساء أمس، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين وكافة المذابح الدموية الوحشية التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طولكرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلا عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان

مشددا على أن تلك المذابح ما كانت تستطيع حكومة الاحتلال الصهيونى المتطرفة ارتكابها ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ لولا الدعم الكبير وغير المحدود للإدارة الأمريكية الحالية سواء كان دعما بالمال والسلاح أو استخدام حق الفيتو لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولى ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية ومذابحها الدموية التى لم يسجل التاريخ الانسانى مثيلا لها فى بشاعتها ووحشيتها ومخالفتها للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.

كما دعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل جامعة الدول العربية ومنظمة مؤتمر العالم الاسلامى إلى عقد مؤتمرات قمة لمراجعة العلاقات العربية والإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية التى تجاهر بالعداء الأمتين العربية والإسلامية وتشارك مشاركة كاملة فى حرب الابادة الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة الصامدة وضد لبنان الباسل.

لافتا أن أمريكا أكدت بشراكتها مع العدو الإسرائيلى استهتارها بالعرب وأنها أيضا عدو أياديه مهضبة بدماء وأرواح اهلنا فى غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.