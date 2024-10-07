شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: حرب أكتوبر كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب على تحويل الحلم إلى حقيقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب على أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة.

وأضافت النائبة مايسة عطوة فى تصريحات صحفية أن مصر تحتفل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، ذلك النصر المبين الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا ثمنًا غاليًا من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزءًا عزيزًا من أرض الوطن، هو أرض الفيروز سيناء.

وقال عضو مجلس النواب ونحن نعيش حاليا أجواء وذكريات النصر، ما أحوجنا لاستعادة روح أكتوبر، وروح النصر، في هذا التوقيت، حتى تعبر بلادنا مجددا لعالم أفضل، ولحياة أفضل، وما أحوجنا لاستعادة روح نصر أكتوبر في مشروعاتنا الوطنية، وعلى رأسها "حياة كريمة"، حتى يعود التكاتف والتراحم والترابط بين أبناء هذا الشعب العظيم كما كان من قبل

وقبيل حرب أكتوبر عام 1973، ركزت الدولة المصرية على الإنسان المصري مثلما يحدث الان فالقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يهتم ببناء الانسان وهو ما نراه من خلال المبادرات الرئاسية حياه كريمه وبدايه جديدة للانسان، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.