الجيش الإسرائيلي يخفف بعض الإرشادات الحمائية للسكان في شمال إسرائيل

اعلن الجيش الإسرائيلي إنه "سيخفف جانبا من القيود المفروضة على السكان في مناطق بشمال إسرائيل"، والتي فرضها بعد أن كثفت جماعة حزب الله في لبنان إطلاق الصواريخ عبر الحدود في الأسابيع الماضية.

وأوضح الجيش في بيان، "نطاق النشاط سيتغير من محدود إلى جزئي"، مشيرا إلى أنه يمكن الآن إجراء الأنشطة التعليمية في تلك المناطق إذا كانت قريبة من ملاجئ أو غيرها من الغرف الآمنة. وتابع قائلا "تظل الإرشادات في باقي أنحاء إسرائيل دون تغيير".