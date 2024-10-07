الفوعاني يجول على مراكز استضافة النازحين في بيروت وجبل لبنان: الآلاف من كوادر الحركة في خدمة الاهل والوطن

جال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني يرافقه مسؤول مكتب الخدمات المركزي في الحركة مفيد الخليل، ومسؤول المكتب الإعلامي المركزي رامي نجم على مراكز استضافة النازحين في مدينة بيروت، حيث اطلعوا على تنظيم عملية الإيواء، وأحوال النازحين في المدينة.

ورأى الفوعاني ان المواطنين الذين آمنوا بنهائية: لبنان الوطن، ولبنان العيش الواحد،هم اليوم بخروجهم من بلداتهم وقراهم ظلما وعدوانا نتيجة ارهاب العدو الصهيوني هم يدافعون اليوم عن كرامة كل الوطن،وهم ليسوا نازحين ولا ضيوفا على أحد، بل هم يتحملون عن كل أبناء الوطن وهذا ما يؤكد اللحمة الوطنية التي تتجلى بأروع صورها من عكار ووادي خالد الى الشمال والجبل الى البقاع وبلدات عرسال والقاع ورأس بعلبك ودير الأحمر وزحلة وصولا الى الجنوب وقرى تؤكد ان انتماؤها الوطني فوق الطائفية والمناطقية وهذا بحد ذاته انتصار اخر على عنصرية العدو وتهافته.

وأكد الفوعاني ان حركة امل وبتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري شكلت لجانا تواكب وضع المواطنين الذين اضطروا لمغادرة بلداتهم،وتقوم حركة أمل بما يمكن للمواكبة وبمبادرات انسانية واسعة من الداخل والاغتراب وهناك الآلاف من الاخوة والأخوات المتطوعين الذين شكلوا لجانا على مستوى كل لبنان ليكونوا بخدمة أهلهم. وختم بالتأكيد على مشهد وطني جامع يستحقه أبناء لبنان من خلال هذه المبادرات الجامعة.