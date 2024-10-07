افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بانه تم نقل بعض المراكب من مرفأ صيدا الى شمال الاولي باتجاه الرميلة والجية كي يواصل الصيداويون عمله في الغد، وذلك غداة نشر الجيش الاسرائيلي تحذيرا عاجلا للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نقل بعض المراكب من مرفأ صيدا الى شمال الاولي باتجاه الرميلة والجية بعد التهديدات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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