القوات السلحة اليمنية: نفذنا عمليتين عسكريتين في تل أبيب وإيلات إسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، أنه "استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وفي الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر، ذكرى تدشين معركة طوفان الأقصى نفذنا عمليتين عسكريتين في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وأوضحت القوات المسلحة، أن "العملية الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين الأول نوع فلسطين 2 والذي نجح في الوصول إلى هدفه والثاني بصاروخ ذو الفقار. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وذكرت أنه "في وقت سابق اليوم أطلق سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عددا من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة يافا ومنطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بطائرات نوع "يافا" و "صماد4" وقد نجحت عدد من تلك الطائرات في الوصول إلى أهدافها بفضل الله".

وأكدت أنها "بهذه المناسبة تحيي الأبطال المجاهدين في المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وهي كذلك للإخوة المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان، وتؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".