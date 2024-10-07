اشارت هيئة البث الاسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى ان البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب الله من البحر.
وفي وقت لاحق، اعلن الجيش الإسرائيلي بلدة شلومي في الجليل الغربي منطقة عسكرية مغلقة، كما اعلن رأس الناقورة وشلومي وحنيتا وأدميت وعرب العرامشة مناطق عسكرية مغلقة.
وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين من الوجود على ساحل البحر جنوب نهر الأولي، واعلن إنه سيعمل ضد أهداف لحزب الله.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان الإعلان عن مناطق عسكرية مغلقة بالجليل يأتي في إطار توسيع المناورة البرية في جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: البحرية الإسرائيلية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب الله من البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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