شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 30 خدمة جديدة على منصة مصر الرقمية خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة 30 خدمة جديدة على منصة مصر الرقمية قبل نهاية العام الجاري ليرتفع إجمالي الخدمات على المنصة إلى 200 خدمة، تشمل الخدمات الجديدة، خدمات للمصريين في الخارج ووزارتي الزراعة والأوقاف.

ويتاح على منصة مصر الرقمية 170 خدمة في مجالات (التموين، التوثيق، السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، تجديد الرخص، المحاكم، دار الإفتاء، الكهرباء، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، الضرائب العقارية، الأحوال المدنية، القضايا، الأدلة الجنائية، التأمين الصحي الشامل، الزراعة، البريد المصري).

تم إطلاق منصة "مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين، ومتاح على المنصة العديد من الخدمات الحكومية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من الجهات التي تقدم خدماتها على المنصة ومنها وزارة التموين ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة وجميع هذه الخدمات مُميكنة بالكامل.

وقبل إطلاق هذه المنصة، عملت وزارة الاتصالات على ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقديمها عن طريق منظومة حوسبية رقمية دون تدخل بشري وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.، وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة.

وبدأت عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وتعاونت كافة جهات الدولة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي ساهمت في تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن، كما تم بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة هذه الثروة من البيانات وتأمينها والحفاظ عليها والتأكد من سلامتها، وبنيت هذه المراكز على أعلى مستوى تقني وتأميني.