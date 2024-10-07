"الإمارات للخدمات الصحية" تعزز تصفير البيروقراطية عبر "التطبيب عن بعد"

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل مُؤسسة الإمارات للخدمات الصِحيَّة جُهودها المُستمرةَ لتَقليص البيروقراطية الحُكومية وتحسينِ تجربة المُتعاملينَ، حيثُ تجاوز عدد المُستفيدين من خدمة التطبيب عن بُعد أكثر من ألفين ومئتي 2,200 مُتعامِلٍ سَنوياً، مِمَّا أسهَمَ في تخفيضِ ما يزيدُ على 4,400 زيارةٍ إلى مراكز الخدمة.

حقَّقت مؤسسةُ الإمارات للخَدَماتِ الصحية نقلة نَوعية في خدمة التطبيبِ عن بُعد، حيثُ بَلغَ عدد المستفيدينَ من الخدمة أكثر من 2,200 شخصٍ سَنويّاً. هذه الخِدمة تُغطّي مجموعةً واسعةً من الحالات الصِحيَّة المزمنة مثل السُكَّري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، ما ساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الرعاية الصِحية وتخفيف الأعباء عن المراكز الصِحيَّة.

خدمة التطبيب عن بُعد ساهمت في تقليل أكثر من 4,400 زيارة لمَراكز الخدمة، وتوفير 44 ألف دَقيقة سنوياً. كما تمَّ تخفيض زمن تقديم الخِدمة من 30 إلى 20 دقيقة.

تأتي هذه التحسينات في سياق تَوجُّه الحكومة نحو تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية دون تعقيدات.

برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" يهدف إلى تقليص الإجراءات غير الضرورية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، ومن المتوقع أن يتم تقييم النتائج بنهاية عام 2024.