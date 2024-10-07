فرصة تكوّن سحب قد تصاحبها أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والغربية.

وأوضح المركز، في بيانه اليوم، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والمد الثاني عند الساعة 46 :04، والجزر الأول عند الساعة 43:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:31.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الثاني عند الساعة 01:39، والجزر الأول عند الساعة 18:31، والجزر الثاني عند الساعة 17:07.