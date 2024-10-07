شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 185 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 11913 نقطة، وبتداولات بلغت 7.026 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 699.123 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.936 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 185 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 45، من بين 240 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الماجد للعود، والباحة، والعمران، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، رتال، والمملكة، وأسلاك، والاستثمار ريت، والمتقدمة، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة طفيفة قدرها، 0.03%، عند 24649 نقطة، وبتداولات بلغت 48.465 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9.021 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.929 مليار ريال.وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 28، من بين 97 شركة مدرجة في السوق الموازية.