تكنولوجيا: تسريبات مصورة تقدم نظرة على واجهة One UI 7 في هاتف Galaxy S25 Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Ice Universe” على منصة X لمحة لتصميم واجهة One UI 7 القادمة في هاتف Galaxy S25 Ultra المرتقب من سامسونج.

ولقد كشفت التسريبات المصورة عن تصميم التحديث المرتقب لواجهة المستخدم، حيث يظهر في الصورة ثلاثية الأبعاد تصميم مركز التحكم في واجهة One UI 7.

ويحاكي تصميم واجهة المستخدم ما قدمت سامسونج لهاتف Galaxy S24 Ultra الحالي، الذي جاء بتصميم جديد ل”command center” والذي يظهر عند التمرير إلى اليمين في الشاشة الرئيسية.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد لمركز الأوامر أو التحكم في واجهة One UI 7 عن موقع شريط التحكم في سطوع الشاشة إلى جانب شريط التحكم في مستوى الصوتيات.

بينما تأتي العناصر الخاصة بالتحكم في تقنية Wi-Fi والبلوتوث في الجزء العلوي من مركز التحكم، ومن المقرر أن تقدم سامسونج نظرة كاملة على الجديد في هذا الإصدار من تحديث واجهة المستخدم مع إنطلاق هاتف Galaxy S25 Ultra في الموعد المتوقع في شهر يناير من العام المقبل.

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