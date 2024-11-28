تكنولوجيا: Realme Neo 7 يثير الحماس بمواصفات البطارية والمتانة قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme لإطلاق هاتف Neo7، الذي يمثل بداية تشكيلة Neo الجديدة بعد انفصالها عن سلسلة GT Neo. ورغم أن تاريخ الإصدار الرسمي غير محدد بعد، كشفت الشركة عن بعض التفاصيل حول السعر والميزات الرئيسية للهاتف.

سيتم إطلاق Neo7 في الصين بسعر أقل من 2499 يوان صيني (حوالي 345 دولارًا أو 330 يورو). وبذلك، يدخل الهاتف في فئة الهواتف المتوسطة التنافسية.

يبرز Neo7 في مجالي الأداء وعمر البطارية، حيث سجل أكثر من 2 مليون نقطة على AnTuTu، ويتميز ببطارية بسعة تتجاوز 6500 مللي أمبير. كما تشير Realme إلى أن الهاتف سيقدم “أفضل أداء وجودة” في فئته.

من حيث المتانة، ألمحت Realme إلى أن الهاتف سيتفوق على تصنيف IP68، مع احتمال حصوله على شهادة IP69 لمقاومة الرش عالي الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة.

تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9300+ وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير، مع دعم شحن SuperVOOC بقدرة 80 واط. قد يأتي بشاشة كبيرة بدقة 1.5K.

وفي المقارنة، يأتي Realme GT Neo 6 الحالي بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 وبطارية 5500 مللي أمبير مع شحن 120 واط، بسعر يبدأ من 2099 يوان صيني (حوالي 22000 روبية هندية).

وفي الهند، كان آخر إطلاق ضمن سلسلة Neo هو GT Neo 3 في 2022، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت Realme تخطط لإعادة تقديم تشكيلة Neo في السوق الهندية.

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