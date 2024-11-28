تكنولوجيا: الإعلان عن Huawei Watch D2 في الصين بتصميم مشابه لـ Apple Watch ومزايا تتبع ضغط الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي مؤخرًا عن مجموعة من المنتجات الجديدة في السوق الصيني. تضمنت الإعلانات سلسلة هواتف Huawei Mate 70 الرائدة، وساعة Watch Ultra Design المطلية بالذهب، بالإضافة إلى هاتف Mate X6 القابل للطي. ومن بين هذه الأجهزة، أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق Huawei Watch D2 في الصين.

كانت هواوي قد أطلقت ساعة Watch D2 لأول مرة في سبتمبر 2024 في أوروبا، ثم وصلت إلى الفلبين بعد شهر. أما الآن، فقد تم إصدارها رسميًا في الصين. تتميز Huawei Watch D2 بتصميم مألوف يشبه تصميم Apple Watch.

كما انها تحتوي على شاشة AMOLED كبيرة مقاس 1.82 بوصة بدقة 408 × 408، وتأتي مع تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

تميزت الساعة بقدرتها على تتبع ضغط الدم المعتمد من الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت هذه الميزة تحسينًا ملحوظًا مقارنة بالجيل السابق.

ويُعد المستشعر المدمج أكثر دقة من نظيريه في Apple Watch Series 10 وSamsung Galaxy Watch Ultra بفضل المضخة الدقيقة المدمجة. تدعم الساعة أيضًا ميزات تتبع معدل ضربات القلب، وقياس درجة الحرارة، وتكامل نمط الحياة الذكي، إلى جانب أكثر من 80 وضعًا للتمارين الرياضية. كما يمكنها التعرف تلقائيًا على ستة أنشطة شائعة.

توفر Huawei Watch D2 عمر بطارية يصل إلى 6 أيام بشحنة واحدة كاملة. تشمل الميزات الأخرى دعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية NFC، ومستشعر SpO2، إلى جانب نظام Huawei TruSense.

وقد طرحت هواوي الساعة بلونين، هما الذهبي والأسود، بسعر 2988 يوانًا (حوالي 420 دولارًا أمريكيًا).

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة خطط خدمة Care+ المخصصة لهذا الجهاز القابل للارتداء. توفر هذه الخدمة مزايا إضافية ودعمًا متميزًا لمستخدمي Huawei Watch D2، مما يعزز من تجربة المستخدم.

المصدر