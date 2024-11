تكنولوجيا: تطبيق Gemini يصل رسميًا إلى Android وiOS لمستخدمي Google Workspace

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإعلان في سبتمبر، أطلقت جوجل تطبيق Gemini لمستخدمي Google Workspace على نظامي اندرويد وiOS.

يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى التطبيق عبر gemini.google.com، أو من خلال تنزيل الاختصار على اندرويد، أو تثبيت التطبيق الجديد على آيفون. ومع ذلك، لا يدعم Gemini رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمؤسسات من خلال تطبيق جوجل.

حاليًا، تفتقر بعض الميزات إلى التفعيل، بما في ذلك ملحق Google Workspace Gemini (Gmail والتقويم والمستندات وDrive وKeep والمهام)، بالإضافة إلى تحميل الملفات والجواهر. كما أن تطبيق اندرويد لا يدعم ملفات تعريف العمل.

سيحصل مستخدمو Google Workspace على إمكانية الوصول إلى Gemini تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك أصحاب الخطط التالية:

– Business Starter، Business Standard، Business Plus

– Enterprise Starter، Enterprise Standard، Enterprise Plus

– Frontline Starter، Frontline Standard

– Essentials، Enterprise Essentials، Enterprise Essentials Plus

– إصدارات المؤسسات غير الربحية والتعليمية، بما في ذلك Essentials وEducation Standard وEducation Plus.

أيضًا، تتوفر الخدمة للعملاء الذين لديهم إضافات Gemini المخصصة للأعمال والتعليم. لمزيد من التفاصيل حول الوصول واللغات المدعومة، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية.

المصدر